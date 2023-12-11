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Vali Özkan ziyarette, şehide Allah'tan rahmet, şehit babası Azmi Cankurtaran'a başsağlığı ve sabır diledi.

Vali Özkan, “Bu ülkede huzur ve güven içinde yaşıyorsak, bunu vatan için bedenini siper eden şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz. Onların anneleri, babaları, eşleri, çocukları bizim emanetlerimizdir. Şehitlerimizin aileleri tabi ki acılarını yaşıyorlar, bu acıları tamamıyla ortadan kaldırmak mümkün değil ama en azından başka bazı sıkıntılar yaşamamaları için devlet olarak elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye çalışıyoruz” diye konuştu.