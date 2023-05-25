Toplantıda, aile hekimleri tarafından riskli gebe olarak bildirilen hastalar tek tek vaka sunumu şeklinde olgu bazlı değil hasta bazlı değerlendirmeye tabii tutuldu.

Kadın doğum uzmanı Uzm. Dr. Gökçe Aykanat, riskli gebelerin takibi ile ilgili hasta bazında değerlendirme yaparak yönetilecek süreç için önerilerde bulundu.

Gerçekleşen toplantı sonrasında İlçe sağlık müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlçe Sağlık Müdürlüğümüzce Mayıs ayı riskli gebelik değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Yapılan toplantıda aile hekimleri tarafından riskli gebe olarak bildirilen hastaların tek tek vaka sunumu şeklinde olgu bazlı değil hasta bazlı değerlendirmeleri yapılmış, kadın doğum uzmanı Uzm. Dr. Gökçe Aykanat tarafından riskli gebelerin takibi ile ilgili tek tek hasta bazında değerlendirme yapılıp yönetilecek süreç için önerilerde bulunulmuştur. İlçe Sağlık Müdürlüğümüzce planlaması yapılıp her ayın son haftası riskli gebelik toplantısı aile hekimlerimiz ve kadın doğum uzmanımızın katılımıyla ilçe sağlık müdürlüğümüz birim sorumlusu Ebe Nazife Büyükbaş operatörlüğünde yapılacaktır” dendi. Haber Merkezi