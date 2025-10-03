Türk Aktivist Abdulsamed Turan Kimdir?

Yaklaşık 14 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Rehberlik Araştırma Merkezi’nde görev yapan psikolojik danışman Abdulsamed Turan, meslek yaşamını eğitim ve rehberlik çalışmalarına adamış bir isim. Rize’de yaşayan ve evli olan Turan, çevresinde sosyal duyarlılığı ve insani meselelere olan ilgisiyle tanınıyor.

Turan, yalnızca mesleki hayatıyla değil, aynı zamanda insani yardım faaliyetlerine verdiği destek ile de öne çıktı. Filistin meselesine özel bir duyarlılık gösteren Turan, Gazze’de yaşanan insani dramı gündeme taşımak ve yardım ulaştırmak amacıyla düzenlenen Küresel Sumud Filosu’na katılmak için ücretsiz izin aldı. İtalya’dan yola çıkan “Seulle” gemisinde gönüllü olarak yer aldı.

Kardeşi Furkan Turan’ın aktardığına göre, Abdulsamed Turan daha önce Mısır’daki Refah Sınır Kapısı’na giderek mazlumlara destek olmaya çalışmış, burada şiddete maruz kalmasına rağmen yolundan dönmemişti. Onu tanıyanlar, “her zaman mazlumların yanında duran bir karakter” olarak tanımlıyor.

İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na Müdahalesi

Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu, 50 gemiden oluşan uluslararası bir dayanışma hareketi olarak denize açıldı. Filoda yer alan gemilerden biri olan “Seulle”, İsrail donanmasının hedefi oldu. Sabah saatlerinde düzenlenen müdahale sonucu gemide bulunan aktivistler yasa dışı şekilde alıkonuldu.

İsrail askerlerinin gemideki cep telefonu ve tablet gibi iletişim araçlarını denize attığı, yardım malzemelerinin arasında ise bebek maması, oyuncak ve gıda ürünlerinin bulunduğu bildirildi. Bu saldırı sonrası Abdulsamed Turan’dan da haber alınamıyor.

Kardeşi Furkan Turan, “Endişeliyiz ama inancımız gereği teslimiyet içerisindeyiz. Dışişleri Bakanlığımızın süreci yakından takip ettiğine inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin saldırısına maruz kalan teknelerdeki Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini ve gerekli diplomatik girişimlerin başlatıldığını duyurdu.