23 Eylül 1980 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğan Murat Ağırel, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden mezun olan Ağırel, genç yaşlardan itibaren sivil toplum faaliyetlerinde aktif rol aldı.

2006 yılında "Biz Kaç Kişiyiz?" adlı sivil toplum platformunun kuruculuğunu ve İstanbul İl Başkanlığını üstlenen Ağırel, daha sonra "Memleket Sevdalıları Derneği"ni kurarak bu derneğin genel başkanlığını yaptı.

2008 yılında Ergenekon davaları kapsamında gözaltına alınan Ağırel, iki gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu karar daha sonra Yargıtay tarafından bozuldu ve 2019 yılında yapılan yeniden yargılamada beraat etti.

Murat Ağırel, 2018 yılında yapılan genel seçimlerde İYİ Parti'den İstanbul milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. Günümüzde Yeniçağ Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaya devam eden Ağırel, aynı zamanda Halk TV'deki çeşitli televizyon programlarına katılarak gündemi değerlendiriyor. Köşe yazıları ve kitaplarında ağırlıklı olarak Türkiye'deki yolsuzluk iddialarını incelemekte ve bu konularda cesur yorumlar yapmaktadır.

Murat Ağırel, Dilek Ağırel ile evlidir ve biri kız, biri erkek olmak üzere iki çocuk babasıdır. Ağırel, son dönemde sosyal medyada ve medya organlarında ölüm tehditleri almasıyla gündeme gelmiş, bu tehditler kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır.