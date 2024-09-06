Hatay Barosu üyesi Avukat Mustafa Aksoy, Dörtyol'da hayatını kaybetti. Mustafa Aksoy kimdir? İşte detaylar…

Hatay Barosu üyesi Avukat Mustafa Aksoy, Dörtyol'da hayatını kaybetti. Kısa bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Aksoy’un vefatı, hukuk camiasında ve sevenleri arasında derin üzüntü yarattı.

Mustafa Aksoy, Hatay Barosu'nun tanınmış isimlerinden olup, hukuk alanında önemli katkılarda bulunmuştu. Ayrıca, Avukat Elif Ezgi Aksoy’un babası olarak da tanınıyordu.

Cenazesi, dün sabah saat 10.00’da Kuzuculu köyünde düzenlenen törende toprağa verildi.