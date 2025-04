Gazeteci ve basın özgürlüğü savunucusu Ceren Kaynak İskit, 25 Nisan 2025 tarihinde, gribal bir enfeksiyonun vücuduna yayılması sonucu gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 38 yaşında yaşamını yitirdi.

1987 doğumlu olan İskit, Başkent Üniversitesi İletişim ve Bilgi Yönetimi bölümünden 2009 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini ise 2012 yılında İngiltere’de University of Greenwich’te Sinematografi ve Post Prodüksiyon alanında tamamladı.

Gazetecilik kariyerine 2014 yılında Londra’da serbest gazeteci olarak başlayan İskit’in haberleri sendika.org, Gazete Solfasol, Euronews, bianet, Turkey Recap, Kısa Dalga ve Fayn gibi yayın organlarında yayımlandı. 2024-2025 yılları arasında kendi YouTube kanalı üzerinden haber içerikli yayınlar da gerçekleştirdi.

Türkiye’ye dönüşünün ardından 2018 yılında Halkevleri Vakfı'nda "Benim Kızım Okuyacak" kampanyasında proje asistanı olarak görev alan İskit, 2019-2020 döneminde Hacettepe Üniversitesi'nin Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması projesine katkı sundu.

Basın özgürlüğü alanındaki çalışmalarıyla da bilinen İskit, 2020-2022 yılları arasında Gazetecilikte Kadın Koalisyonu’nda (The Coalition For Women In Journalism) Araştırma Koordinatörü olarak görev yaptı. Bu süreçte kadın ve LGBTİ+ gazetecilere yönelik hak ihlallerini belgeleyerek raporlar hazırladı ve savunuculuk faaliyetlerinde bulundu.

Ceren Kaynak İskit'in ani vefatı sonrası, ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, mide ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İskit’in doğum yeri ve memleketine dair ise kamuoyuna açık bir bilgi bulunmuyor.