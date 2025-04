Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme, şehir içi ulaşımda esnekliği artırmayı ve trafik yoğunluğunu azaltmayı amaçlıyor.

Yeni uygulamadan yararlanmak isteyen B sınıfı ehliyet sahiplerinin, ilgili temel sürüş eğitim programını başarıyla tamamlamaları gerekiyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan sürücüler, 125 cc'lik motor hacmine sahip motosikletleri ayrı bir ehliyet almadan kullanabilecek.

EĞİTİM ŞARTI VE TRAFİK HEDEFLERİ

Getirilen düzenlemeyle, motosiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve özellikle büyük şehirlerde artan araç trafiğinin hafifletilmesi hedefleniyor. 125 cc'lik küçük hacimli motosikletlerin hem ekonomik yakıt tüketimi hem de çevre dostu yapıları ile alternatif bir ulaşım aracı olması bekleniyor.

EHLİYET SINIFLARINDA MEVCUT DURUM

Türkiye'deki mevcut ehliyet sistemine göre her araç türü için farklı sınıflandırmalar bulunuyor. B sınıfı ehliyet otomobil ve hafif ticari araçları, A1 ve A2 sınıfları farklı motor hacmindeki motosikletleri kapsarken; C sınıfı kamyon, D sınıfı ise otobüs ve minibüs kullanımını yetkilendiriyor. Ayrıca, römorklu araçlar için BE, CE ve DE gibi ek sınıflar mevcut.

YAŞ ŞARTLARINA DİKKAT

Düzenlemeye göre, A1 sınıfı motosiklet kullanımı için en az 16 yaş şartı aranırken, B sınıfı sürücüler için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Daha yüksek motor hacmine sahip motosikletler içinse yaş ve deneyim kriterleri daha da yükseliyor.

ÇEVRECİ VE EKONOMİK ULAŞIM

Uzmanlar, küçük hacimli motosikletlerin otomobillere kıyasla çok daha düşük karbon salınımı yaptığını belirtiyor. Bu durumun hem çevresel etkilerin azaltılmasına hem de ulaşım maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlayacağı ifade ediliyor.