Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (8)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:04     05:38     12:43     16:31     19:39     21:07

Akdağmadeni   04:00      05:34     12:39     16:27     19:34     21:02

Aydıncık             04:00     05:36     12:41     16:30     19:37     21:06

Boğazlıyan         04:04     05:38     12:42     16:29     19:36     21:03

Çandır                 04:03     05:36     12:41     16:28     19:35     21:02

Yozgat hava durumu 28 Nisan 2025 Yozgat hava durumu 28 Nisan 2025

Çayıralan            04:02     05:36     12:40     16:27     19:34     21:01

Çekerek              04:00     05:35     12:41     16:29     19:36     21:05

Kadışehri            03:59     05:34     12:39     16:28     19:35     21:03

Saraykent           04:01     05:36     12:41     16:28     19:35     21:03

Sarıkaya              04:03     05:36     12:41     16:29     19:36     21:03

Şefaatli               04:05     05:39     12:44     16:31     19:38     21:06

Sorgun                04:02     05:37     12:42     16:30     19:37     21:05

Yenifakılı            04:05     05:39     12:43     16:30     19:37     21:04

Yerköy                04:06     05:40     12:45     16:32     19:40     21:07

Kaynak: Haber Merkezi