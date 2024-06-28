Yozgat'ta yaz aylarının gelmesiyle birlikte yazlık ayakkabı talebinde artış yaşanıyor. Bu artışın nedeni, hem ayakkabı fiyatlarının yükselmesi hem de sıcak hava koşulları. Vatandaşlar, eski ayakkabılarını tamir ettirmek için tamircilere yöneliyor.

Yozgat'ta uzun yıllardır ayakkabı tamiri işiyle uğraşan Lostra Salonu işletme sahibi Mahmut Ekinci, son zamanlarda vatandaşlardan yoğun ilgi gördüklerini belirtiyor.

Özellikle yazlık ayakkabıların fiyatlarının artmasıyla birlikte insanların tamir seçeneğine yöneldiğini ifade ediyor. Gelen ayakkabıların genellikle dikiş sökülmesi veya yırtılma gibi sorunlarla geldiğini belirten Ekinci, bu durumun işlerine olumlu katkı sağladığını vurguluyor.

Ekinci'ye göre, ayakkabı tamiri artık sadece ekonomik bir tercih olmaktan çıkıp aynı zamanda çevre dostu bir seçenek haline geliyor. Özellikle kadınların yazlık ayakkabılarında sıkça karşılaşılan sorunlar için tamircilere başvurduklarını ekliyor.

Yaz aylarının sıcak hava etkisiyle birlikte yazlık ayakkabı talebinin arttığı Yozgat'ta, vatandaşlar yeni ayakkabı almak yerine mevcut ayakkabılarını tamir ettirmeyi tercih ediyorlar.