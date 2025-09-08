Tayland'da düzenlenen 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası final maçında Filenin Sultanları İtalya ile karşılaştı.
Sizinle Gurur Duyuyoruz
Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez finale yükselen A Milli Voleybol Takımı, heyecan dolu maçta rakibine 3-2 mağlup oldu ve turnuvayı gümüş madalyayla tamamladı.
Maç Sonucu
1. Set sonucu: Türkiye 23-25 İtalya
2. Set sonucu: Türkiye 25-13 İtalya
3. Set sonucu: Türkiye 24-26 İtalya
4. Set Sonucu: Türkiye 25-19 İtalya
5. Set Sonucu: Türkiye 8-15 İtalya
Kaynak: Haber Merkezi