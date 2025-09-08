Tayland'da düzenlenen 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası final maçında Filenin Sultanları İtalya ile karşılaştı.

Sizinle Gurur Duyuyoruz

Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez finale yükselen A Milli Voleybol Takımı, heyecan dolu maçta rakibine 3-2 mağlup oldu ve turnuvayı gümüş madalyayla tamamladı.

Maç Sonucu

1. Set sonucu: Türkiye 23-25 İtalya

2. Set sonucu: Türkiye 25-13 İtalya

3. Set sonucu: Türkiye 24-26 İtalya

4. Set Sonucu: Türkiye 25-19 İtalya

5. Set Sonucu: Türkiye 8-15 İtalya