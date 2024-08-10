Feridun Düzağaç, 10 Ekim 1968 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına doğduğu şehirde başlayan Düzağaç, ilkokulu Adana Hariye Kelam Kusun İlkokulu'nda tamamladıktan sonra ortaokul eğitimini Seyhan Ortaokulu'nda sürdürdü. Adana Borsa Lisesi'nde eğitim aldığı yıllarda müzikle tanışan sanatçı, okul korosunda görev alarak ilk deneyimlerini kazandı.

Liseden mezun olduktan sonra Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'ne kabul edilen Feridun Düzağaç, üniversite yıllarında müzik kariyerine adım attı. İlk müzik grubu olan Tını’yı kurarak sahne almaya başlayan Düzağaç, 1988 yılında grup arkadaşlarıyla birlikte Özdemir Asaf’ın “Lavinia” şiirine beste yaparak dikkatleri üzerine çekti. “Lavinia”, özel radyoların ilk dönemlerinde büyük ilgi gördü.

1990 yılında, Çukurova Üniversitesi'ndeki 13 amatör şair arkadaşının katkısıyla yayımlanan "İlk Rüzgâr" adlı şiir kitabı, Düzağaç’ın çok yönlü yeteneğini gözler önüne serdi. 1992 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra, 1993’te grup arkadaşlarıyla birlikte "Öğrenci İndirimi" adlı demo kaydını Ada Müzik etiketiyle piyasaya sürdü.

Feridun Düzağaç, 1994 yılında Sevgi Güryay ile evlendi, ancak aynı yılın Aralık ayında babası Salih Mete Düzağaç'ı trafik kazasında kaybetti. 2 Kasım 1999'da kızı Tuya Naz Düzağaç'ın doğmasıyla baba olan Düzağaç, 1996 yılında yayımladığı ilk albümü "Beni Rahatta Dinleyin"den sonra, 1998 yılında "Köprüden Önce Son Çıkış" adlı albümüyle müzikseverlerle yeniden buluştu. 2001 yılında "Tüm Hakları Yalnızlığıma Aittir" albümünü piyasaya sürdü ve bu tarihten itibaren 10’dan fazla albüm çalışmasıyla müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edindi.

Sanatçı, sinema ve televizyon projelerinde de yer aldı. 2005 yılında "Gece 11:45", 2007’de "2 Süper Film Birden", ve 2008'de "Aşk Tutulması" adlı filmlerde rol aldı. Ayrıca, 2008 yılında yayınlanan “Derman” ve “Binbir Gece” dizilerinde de rol aldı. 2018'de “Hadi Be Oğlum” filminde ve “Dip” mini dizisinde görünen Düzağaç, 2019 yılında “Güzelliğin Portresi” yapımında Asil karakterini canlandırdı ve 2021 yılında “Yapayalnız” adlı projede yer aldı.

Feridun Düzağaç, müzik kariyerindeki başarılarıyla da dikkat çekti. 2009 yılında Kral TV Video Müzik Ödülleri’nde “Beni Bırakma” şarkısının klibi ile “Yılın Klibi” ödülünü kazandı. 2014 yılında Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri’nde “En İyi Rock Sanatçısı” seçildi.