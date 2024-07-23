Bu gelişme, futbol camiasında geniş bir ilgiyle karşılandı. Peki, Ferhat Gündoğdu kimdir ve mesleki geçmişi nasıldır?

FERHAT GÜNDOĞDU'NUN EĞİTİM VE MESLEK HAYATI

Ferhat Gündoğdu, 1991 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun olmuştur. Askeri eğitimini tamamladıktan sonra akademik kariyerine yönelmiş ve Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştır. Eğitimini daha da ileriye taşıyarak aynı bölümde doktorasını tamamlamıştır. Bu akademik birikimi, Gündoğdu'yu spor yönetimi alanında oldukça yetkin bir isim haline getirmiştir. Daha önce Merkez Hakem Kurulu'nda üye olarak görev yapan Gündoğdu, bu deneyimini başkanlık görevinde kullanacak.

MHK’NIN YENİ ÜYELERİ KİMLER OLDU?

Ferhat Gündoğdu'nun başkanlığı ile birlikte, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni üyeleri de belirlendi. MHK’nın yeni üyeleri şu isimlerden oluşuyor:

Yunus Yıldırım: Tecrübeli hakem, uzun yıllar Türk futbolunun önemli maçlarında görev aldı.

Ahmet Şahin: Hakemlik kariyerinde birçok ulusal ve uluslararası maça imza attı.

Sebahattin Şahin: Hakemlik alanındaki engin deneyimi ile tanınan bir isim.

Hakan Sivriservi: Genç yaşına rağmen yetkinliği ile dikkat çeken bir hakem.

Kamil Abitoğlu: Hakemlik kariyerinde pek çok kritik maç yönetti.

Nihat Mızrak: Hakemlikteki tecrübesiyle öne çıkan bir diğer isim.

Hikmet Öksüzoğlu: Uzun yıllardır hakemlik yapan deneyimli bir profesyonel.

Serdar Çakıroğlu: Hem ulusal hem de uluslararası alanda hakemlik deneyimi bulunan bir isim.

Yeni başkan ve üyeler, Merkez Hakem Kurulu'nun karar alma süreçlerinde ve futbol hakemliğinde önemli rol oynayacak. Ferhat Gündoğdu’nun liderliğinde, MHK'nın daha da güçlenmesi ve futbol hakemliği standartlarının yükseltilmesi bekleniyor.