Milletvekili olarak ilk 500 gün: Süleyman Şahan

Yozgat’ta ihracat ve ithalat arttı

Doğalgaz ve elektriğe zam mı geliyor?

Doğalgaz ve elektriğe zam mı geliyor?

Polisten kaçarken kaza yaptı: Yakalanıp gözaltına alındı!

Milletvekili olarak ilk 500 gün: Süleyman Şahan

Binlerce kişiyi mağdur eden Tost uygulaması nedir? Nasıl çalışır?

Binlerce kişiyi mağdur eden Tost uygulaması nedir? Nasıl çalışır?

Yozgat'ta birçok kişi kullanıyordu: Tost uygulaması patladı!

Bunlar da ilginizi çekebilir

Paylaşımda, faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini beklediği ifade edildi.

Serhat Akın'a geçmiş olsun dileklerini ileten kulüp yönetimi acil şifalar diledi.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski futbolcu Serhat Akın’a yapılan silahlı saldırıyı kınadı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradığını açıkladı. Sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşan Akın, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

Doğalgaz ve elektriğe zam mı geliyor?

Doğalgaz ve elektriğe zam mı geliyor?

Fenerbahçe 'nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın silahlı saldırı ya uğradı. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı.

Bu bağlantı sizi https://www.ilerigazetesi.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.