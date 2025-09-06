Kaza, saat 09.00 sıralarında Okmeydanı-Hasdal Bağlantı Yolu Emniyettepe mevkiinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, etkili olan sağanak yağış nedeniyle sürücü E.S., virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti ve aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil büyük hasar alırken, sürücü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA