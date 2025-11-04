Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolünü kaybeden otomobilin takla atmasının ardından 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Adana-Aksaray kara yolunda Ereğli ilçesi Zengen Mahallesi kavşağı yakınında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsü bilinmeyen 07 AUO 387 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazada 1’i çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kaza ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.