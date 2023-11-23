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Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, fazla mesai çeşitleri ve hesaplama yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

SAAT MESAİSİ

İş Kanunu’nda, günlük çalışma süreleri 7,5 saat ve haftalık çalışma saatleri ise 45 saat olarak belirlenmiştir. Bu sürenin üzerindeki çalışmalar fazla mesaidir ve ayrıca ücrete tabidir.

Saat mesai ücreti, saat ücretinin yüzde 50 zamlı olarak hesaplanması ve fazla çalışma saatleri ile çarpımı sonucu bulunur.

Bir de denkleştirme vardır ki, işveren haftalık çalışma saati olan 45 saati aşmamak suretiyle bazı günler çok bazı günler az çalıştırma yapar. Böyle bir denkleştirmede fazla saat mesaisi ücreti ödemek zorunluluğu yoktur.

PAZAR MESAİSİ

İş Kanunu’na göre, cumartesi günleri iş günü, pazar günleri tatil günüdür.

Pazar günü çalışma yapanlar da mesai ücretini hak etmişlerdir.

Pazar mesai ücreti, günlük ücretin yüzde 50 arttırımının çalışılan pazarlar ile çarpımı neticesi ortaya çıkar.

ULUSAL VE DİNİ BAYRAMLAR MESAİSİ

Çalışanlar, ulusal ve dini bayramlarda çalışmaya zorlanamaz ama işin gerekliliği olarak ya da sözleşmede belirtilmişse bu çalışma fazla mesai ücreti karşılığında yapılır.

Aylık bürüt ücret 30’a bölünerek çıkan sonuç 2 ile çarpılarak 1 günlük fazla mesai ücreti hesaplanmış olur.”