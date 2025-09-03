Fazilet Onat, sinema sektöründe uzun yıllardır kurgucu (film editor) olarak görev yapan deneyimli bir isim.

Sinema alanında özellikle bağımsız yapımlarda önemli katkılar sağlayan Onat, kamera arkasında çalışan kadın emekçiler arasında öne çıkıyor.

Yazar ve akademisyen Pınar Gür'ün kızı, sinema yazarı ve programcısı Emrah Kolukısa'nın eşi olan Onat, hem ailesi hem de kendi kariyeriyle sektörde tanınan biridir.

Cezmi Baskın İddiası Nedir?

Sinemacı ve kurgucu Fazilet Onat, oyuncu Cezmi Baskın’ın kendisini taciz ettiğini söyledi.

Onat, Instagram’daki paylaşımında Baskın’ın, “Bizum Hoca” filminin Ankara galasında kendisini asansörde taciz ettiğini ve gece boyunca telefonla arayarak rahatsız ettiğini öne sürdü.