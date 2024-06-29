Fatma Betül Sayan Kaya kimdir, nereli? Fatma Betül Sayan Kaya'nın asıl mesleği ne, eşi kim? Fatma Betül Sayan Kaya ne paylaşımı yaptı? İşte tüm detaylar...

FATMA BETÜL SAYAN KAYA KİMDİR?

Fatma Betül Sayan Kaya, 1981 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. Hukukçu bir ailenin üçüncü çocuğu olarak doğan Kaya, siyaset dünyasında tanınan bir isimdir. Kardeşleri Ayşe Hilal Sayan Koytak ve Ömer Fatih Sayan'dır.

Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, ilk eğitimini Fatih İlkokulu'nda tamamladı. Beyoğlu Anadolu Lisesi'ni birincilikle bitiren Kaya, üniversite sınavında elde ettiği başarılı derecenin ardından Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde burslu olarak eğitim aldı ve şeref derecesiyle mezun oldu. Ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni tamamladı. Mühendis olarak İstanbul'da kısa bir süre çalıştıktan sonra, New York Üniversitesi'nden kazandığı doktora bursuyla Amerika'ya giderek meme kanseri üzerine lisansüstü çalışmalar yaptı.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA'NIN SİYASİ KARİYERİ

Fatma Betül Sayan Kaya, 2009 yılında AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi ve 2012 yılına kadar AK Parti Genel Başkan Danışmanı olarak Recep Tayyip Erdoğan ile çalıştı. 2012 yılında yeniden AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi seçilerek AK Parti İstanbul Tanıtım Medya'dan sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görevine başladı. İstanbul teşkilatlarında sosyal medya yapılanmasını kurarak 39 ilçede ekipler oluşturdu ve sosyal medya eğitimleri verdi. Aynı dönemde İstanbul Kültür ve Sanat Politikaları Komisyon Başkanlığı görevini yürüttü. 2014 yerel seçimleri ve 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde önemli tanıtım ve medya sorumlulukları üstlendi. Daha sonra AK Parti MKYK üyeliğine seçildi ve AK Parti AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. 2015 yılında AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine atandı ve 2016 yılında bu görevden ayrıldı. 65. Hükümette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev yaptı ve 10 Temmuz 2018 tarihinde görevini tamamladı.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA'NIN ÖZEL HAYATI

Fatma Betül Sayan Kaya, çocuk psikiyatrisi uzmanı Dr. İlyas Kaya ile evlidir ve iki çocuk annesidir. Ünlü politikacı, İngilizce ve Almanca dillerini iyi düzeyde bilmektedir.