İstanbul'da 18 Haziran 1992 tarihinde dünyaya gelen Faruk Sabancı, Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğludur. Elektronik müzik dünyasında önemli bir yere sahip olan Faruk Sabancı, "Wake Up / Awaken (Remixed)" isimli albümüyle tanınır ve House ile Dans/Elektronik müzik türlerinde çalışmaktadır.

Uluslararası arenada başarılı bir DJ ve prodüktör olarak kendini kanıtlayan Faruk Sabancı, Sabrina Signs ile birlikte çalıştığı “Home” adlı parçanın video klibini müzikseverlerle buluşturdu. Işıl Reina'nın yönetmenliğinde çekilen bu klipte, Faruk Sabancı sıradışı bir aşk hikayesini anlatmaktadır. Klip, heykeltıraş Mehmet Aksoy’un Polonezköy’deki "Böcek Ev" olarak bilinen atölyesinde çekildi ve görüntü yönetmenliğini Murat Tuncel üstlendi. Klipte Brezilyalı model Beatriz Laite ve Halil Gökçez, hikayenin kahramanları olarak yer aldı.

Henüz 16 yaşındayken ilk büyük anlaşmasını imzalayan Faruk Sabancı, bu süreçte David Guetta, Martin Garrix, Calvin Harris, Tiësto gibi dünya çapında ünlü DJ'lerin beğenisini kazandı. Elektronik müziğin zirvesindeki Armin Van Buuren ve Hardwell gibi isimler de Sabancı'nın prodüksiyonlarına ilgi gösterdi ve kendi plak şirketleri Armada ve Revealed üzerinden yayınlamak için teklifte bulundu.

FARUK SABANCI'NIN BABASI MEHMET SABANCI KİMDİR?

Mehmet Sabancı, 25 Nisan 1963 tarihinde dünyaya gelmiştir. Sabancı Holding'in kurucusu Hacı Ömer Sabancı'nın oğlu olan Mehmet Sabancı, Hacı Sabancı'nın üçüncü çocuğu ve ikinci oğludur. Eğitimini Tarsus Amerikan Koleji'nde tamamladıktan sonra, Londra'da US International University Europe'de iş yönetimi bölümünde okudu.

1983 yılında Sabancı Holding ve Akbank'ta çalışmaya başlayan Mehmet Sabancı, 18 yıldan uzun süre bu görevini sürdürdü. 2001 yılında holdingin 1.3 milyar dolar ciro yapan gıda grubunun başında iken bu görevinden ayrıldı ve kendi işini kurdu. Üst sınıf arabaların distribütörlüğüne başlayan Mehmet Sabancı, daha sonra F&B-Group Company bünyesinde gıda, elektronik ve petrol üretimi sektörlerinde faaliyet göstererek işini genişletti.

Mehmet Sabancı, 9 Kasım 2004 tarihinde iş gezisi sebebiyle bulunduğu Londra'da bir otel odasında geçirdiği kalp krizi sonucu 41 yaşında hayatını kaybetti ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Eşi Zeynep ile evliliğinden Faruk ve Burak isimli iki oğlu vardır. Ayrıca Ömer Sabancı ve Demet Sabancı Çetindoğan'ın kardeşidir.