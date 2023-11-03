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“Farmasi İsrail malı mı? Farmasi Türk malı mı? Farmasi hangi ülkenin?” sorularının yanıtları, vatandaşlar tarafından sıkça merak edilmektedir. İşte bu konuda detaylar:

Farmasi, Türkiye'nin merkezli bir kozmetik ve kişisel bakım ürünleri markasıdır. Farmasi, Türk bir şirket olan Biota Laboratories tarafından kurulmuş ve yönetilmektedir. Bu nedenle, Farmasi, Türkiye kökenli ve Türk malı bir markadır. İsrail ile Farmasi arasında herhangi bir bağlantı veya ilişki bulunmamaktadır. Farmasi, Türkiye'de kök salmış ve gelişmiş bir kozmetik markasıdır.