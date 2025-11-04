Türkiye’nin ilk kadın UAP uzmanı Farah Yurdözü, dünya dışı varlıklarla iletişim kurduğunu iddia ederek bilim ve metafiziği bir araya getiren sıra dışı çalışmalarıyla gündemde. Uzay sırları, bilinç evrimi ve ezoterik tarih üzerine geliştirdiği özgün tezleriyle hem akademik hem de popüler alanlarda dikkat çeken Yurdözü, Türkiye’de bu alanda öncü bir figür olarak öne çıkıyor.

Türkiye’nin ilk kadın Unidentified Aerial Phenomena (UAP) uzmanı Farah Yurdözü, dünya dışı varlıklarla iletişim kurduğunu öne sürerek, bilinç evrimi, metafizik ve ezoterik tarih üzerine dikkat çeken çalışmalar yürütüyor. Bu iddiaları, Yurdözü’yü hem akademik hem de popüler alanda geniş bir ilgi odağı haline getiriyor.

Farah Yurdözü Kimdir?

İstanbul’da dünyaya gelen Farah Yurdözü, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. Mezuniyetinin ardından öğretmenlik mesleğine yönelen Yurdözü, yaklaşık 30 yıl boyunca İspanyolca eğitimi verdi. Bu sürenin on yılını ABD’de geçiren Yurdözü, hem öğretim faaliyetlerini sürdürdü hem de uluslararası UFO konferanslarında konuşmalar yaptı.

Farah Yurdözü’nün UAP ve metafizik konularına ilgisi çocukluk yıllarına dayanıyor. Gökyüzünde alışılmışın dışında parlayan ışıklar gözlemlediğini anlatan Yurdözü, bu deneyimlerin ardından evrenin gizemlerine yoğun bir merak geliştirdi. Kendini “Türk UAP uzmanı” olarak tanımlayan Yurdözü, insan bilincinin dünya dışı uygarlıklarla iletişim kurabilecek kapasitede olduğunu savunuyor.

Uzaylılarla Konuştum İddiası

Yurdözü, uzaylılarla kurduğu iletişimin yalnızca fiziksel değil, ruhsal ve zihinsel boyutta da gerçekleştiğini ileri sürüyor. Ona göre uzaylı uygarlıklar, insanlığın bilinçsel evrim sürecini yönlendiriyor ve belirli bireylerle bağlantı kuruyorlar. Bu görüşlerini çeşitli medya platformlarında ve akademik etkinliklerde paylaşıyor.

ABD’de bulunduğu dönemde Yurdözü, uluslararası UFO kongrelerinde aktif rol aldı. Özellikle 1947’de Roswell, New Mexico’daki UFO çarpışması olayına dikkat çeken Yurdözü, bu olayın “Dünya UFO Günü”nün temelini oluşturduğunu savunuyor. Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil eden Yurdözü, bu alanda tanınan öncü isimlerden biri olarak kabul ediliyor.

Farah Yurdözü ve Tarih Görüşleri

Farah Yurdözü, UAP araştırmalarının yanı sıra kadim ezoterik tarihe dair açıklamalarıyla da dikkat çekiyor. Göbeklitepe’nin sıradan bir tapınak alanı değil, antik bir astronomi gözlem merkezi olabileceğini savunan Yurdözü, antik medeniyetlerin gökyüzü ile kurduğu ilişkiyi farklı bir bakış açısıyla ele alıyor.

Farah Yurdözü, Türkiye’de metafizik ve UAP araştırmalarında öncü bir figür olarak tanınıyor. Akademik geçmişi ve dünya dışı yaşam üzerine geliştirdiği tezleri, farklı kesimlerin ilgisini çekiyor. Uzaylılarla temas iddiası, Yurdözü’nü mistik bilinç ile pozitif bilimi bir araya getiren nadir isimlerden biri hâline getiriyor.