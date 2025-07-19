Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) hayata geçirdiği yeni sistemle, borçlar 48 aya kadar yeniden yapılandırılabilecek. Faiz oranları da netleşirken, bankalar başvuruları almaya başladı.

Kredi kartı borçları için yapılandırma faiz oranı %3,11 olarak belirlenirken, ihtiyaç kredilerinde bu oran bankaya göre değişiklik gösteriyor. Şu an için ortalama ihtiyaç kredisi yapılandırma faizi %3,79 ile %3,89 arasında seyrediyor.

Yapılandırma sürecine ilk geçiş yapan kurumlardan biri İş Bankası oldu. Banka, sadece 14-16 Temmuz tarihleri arasında tam 157 milyon TL tutarındaki 682 bireysel kredi dosyasını yeniden yapılandırdı.

Aynı dönemde kredi kartı borçlusu olan 8.606 kişiyle yapılan anlaşmalar ise yaklaşık 2 milyar TL düzeyine ulaştı. Bu gelişme, düzenlemenin kısa sürede ne kadar geniş bir kesime hitap ettiğini ortaya koydu.

Ziraat Bankası da bölge müdürlükleri üzerinden yapılandırma işlemlerine hız verirken, diğer bankalar ise sistemsel hazırlıklarını sürdürüyor. Altyapısını tamamlayan birçok banka 21 Temmuz itibarıyla başvuruları almaya başlayacak.

BDDK’nın düzenlemesi 10 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girse de bazı bankalar süreci daha erken devreye soktu. Tüm bireysel kredi kullanıcıları, bu tarihten itibaren yapılandırma seçeneklerinden faydalanabilecek.

Kimler Faydalanabilecek?

Düzenleme kapsamında kredi kartı, ihtiyaç kredisi veya ek hesap borcu bulunan tüm bireysel kullanıcılar başvuru yapabilecek. Başvuru süreci, her bankanın kendi sistemi üzerinden ilerleyecek ve faiz oranları kurumlara göre değişiklik gösterecek.