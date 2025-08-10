Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimi sürecine girmesi reel sektörde kısa süreli bir umut yarattı ancak ticari kredi faizlerindeki değişim beklentileri boşa çıkardı.

Politika faizinin 300 baz puan düşürülerek yüzde 43’e çekilmesinin ardından mevduat faizleri de yüzde 50’lerden yüzde 43 seviyelerine geriledi.

Verilere Göre

TCMB verilerine göre, bankalarda ortalama ihtiyaç kredisi faizleri ise 25 Temmuz ile 1 Ağustos haftasında 143 baz puanlık düşüşle yüzde 65.17’den yüzde 63.74’e geriledi.

İhtiyaç kredisi faizlerinde geçen haftaki ortalama oranlar, 19 Mart’ta başlayan İBB operasyonları öncesindeki yüzde 62.73’lük seviyenin de üstünde kaldı.

Ancak ticari kredi faizleri neredeyse yerinden oynamadı.

Ticari kredi faizleri kamu bankalarında yüzde 55, özel bankalarda yüzde 60 bandında bulunuyor.

Ticari Faizler Değişmedi

Nitekim Merkez Bankası’nın haftalık verilerine göre TL ticari kredi faiz oranlarının ortalaması 1 Ağustos ile biten haftada 0.38 puanlık sınırlı düşüşle yüzde 52.86’dan yüzde 52.48’e geriledi.

Buna karşın mevduat faizlerinde kredi faizlerine kıyasla daha belirgin bir gerileme yaşandı. Mevduatta 3 aya kadar vadede ortalama faiz oranları 2.41 puanla 54.97’den 52.56’ya düştü.

Ekonomistlere göre, ticari kredi faizlerinde anlamlı bir düşüş yaşanabilmesi için yalnızca Merkez Bankası’nın politika faizini aşağı çekmesi yeterli olmuyor.

Enflasyon beklentileri gerilemedikçe, kredi arzını sınırlayan düzenlemeler esnetilmedikçe veya kapsamlı bir kredi garanti fonu (KGF) benzeri destek mekanizması devreye girmedikçe, ticari kredi faiz oranlarında kayda değer bir azalma beklemek zor görünüyor.