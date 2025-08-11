Eylül Tumbar, 2002 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü'nden mezun oldu.



Oyunculuk kariyerine Netflix yapımı Biz Kimden Kaçıyorduk Anne ile başladı.



TRT 1 dizisi Kendi Düşen Ağlamaz'da başrol oyuncusu olarak yer aldı.

Depremde Amcasını Kaybetti

Resmi X hesabından deprem sonrasında paylaşımda bulunan Eylül Tumbar, "Akrabalarım, Hamide Önbaş ve Nihat Önbaş Balıkesir depreminde yıkılan binada enkaz altında yardım bekliyor! Umarım en az hasarla atlatılır. Geçmiş olsun." demişti.



Depremden yaklaşık 2 saat sonra acı haberi duyuran Eylül Tumbar, "Amcamı kurtaramamışlar, başımız sağolsun, Yine de yardımcı olmaya çalışan herkese, teşekkür ederim." dedi.