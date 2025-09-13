Kediler genellikle kestirmek için sıcak ve güneşli alanları tercih ediyor.

Ancak doğrudan gözlerine vuran ışık uyumalarını zorlaştırıyor.

Patileriyle ya da kuyruklarıyla yüzlerini kapatarak küçük bir karanlık alan yaratıyorlar.

Bu sayede gün ortasında bile rahat bir uyku çekebiliyorlar.

Bir Isınma Yöntemi

Uzmanlar, kedilerin top gibi kıvrılarak kuyruklarını sarmasının ve yüzlerini kapatmasının vücut ısılarını korumalarına yardımcı olduğunu belirtiyor.

Özellikle soğuk havalarda bu pozisyon, enerji tasarrufu yapmalarını ve sabit vücut sıcaklığını korumalarını sağlıyor.

Kendilerini Koruyorlar

Kedilerin yüz bölgeleri ve bıyıkları oldukça hassas.

Bıyıklar çevreyi algılamada önemli bir role sahip ve en küçük temas bile kediler için rahatsız edici olabiliyor.

Uzmanlara göre kediler, uyurken yüzlerini kapatarak bu hassas bölgeleri dış etkenlerden koruyor ve kendilerini daha güvende hissediyor.

Uyku Rahatlığı ve Konfor

Bu davranışın ardında yalnızca konfor isteği de yatabiliyor.

İnsanların uyurken cenin pozisyonunu tercih etmesi gibi, kediler de yüzlerini örterek daha huzurlu bir uykuya geçebiliyor.

Miskinlik Ruh Halleri

En eğlenceli açıklamalardan biri ise temizlikle ilgili.

Kediler sık sık patilerini yalayarak yüzlerini temizliyor. Ancak bazen bu temizlik sırasında uykuya dalıyor ve patileri yüzlerinde kalıyor.

Böylece yüzlerini kapatma hali tamamen tesadüfen ortaya çıkabiliyor.