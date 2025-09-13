Olay, Çorum’da Cadde üzerinde gece saatlerinde Bahabey Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ulaş K. (25) ile kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Ulaş K., başına aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralı genç, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı.