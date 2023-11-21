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Torba yasa teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşınıyor ve kısa süre içinde Meclis'e sunulması planlanıyor. Ev hanımlarını yakından ilgilendiren düzenleme, torba yasa teklifinin en dikkat çekici unsurlarından birini oluşturuyor. Kendi adına bir sigorta ve sosyal güvencesi bulunmayan ev hanımları için sigorta sistemi devreye alınacak. Bu düzenleme sayesinde, isteğe bağlı sigorta sistemi ile ev hanımları sosyal güvence altına alınacak.

Aile ve Gençlik Bankası tarafından sağlanacak destek, sigorta primlerinin üçte birini oluşturacak ve şu anda belirlenen rakamlara göre bin 500 liraya kadar ulaşacak. Devlet, ev hanımlarının her ay ödeyeceği primlerin üçte birini karşılayarak, emeklilik süreçlerini kolaylaştıracak.

Torba yasa ile birlikte, Bağ-Kur ve SSK primlerinin eşitlendiği bir dönemde, kısmi emeklilik şartı 5 bin 400 günden 4 bin 500 güne düşecek. Ayrıca, çocuk sayısına göre doğum borçlanması ve erken emeklilik imkanları da devreye alınacak. Çalışan anneler için yıpranma düzenlemesi de gündemde bulunuyor!