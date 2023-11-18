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Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde eden Türkiye Milli Futbol Takımı, EURO 2024 öncesinde hazırlıklarına devam ediyor. Bu kapsamda, turnuvanın ev sahibi Almanya ile dostluk maçında karşı karşıya gelecek.

MUHTEMEL 11'LER:

EURO 2024 elemelerindeki BAY haftasında Almanya'ya konuk olacak Türkiye, muhtemel 11'lerde şu sıralamayla sahaya çıkabilir:

Almanya: Ter Stegen, Süle, Rüdiger, Tah, Gosens, İlkay, Kimmich, Sane, Wirtz, Musiala, Füllkurg

Türkiye: Mert, Zeki, Kaan, Çağlar, Eren, İsmail, Salih, Orkun, İrfan Can, Kerem, Barış Alper

Berlin Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek olan karşılaşma, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

MONTELLA'NIN TERCİHLERİ VE OYUNCU KADROSU:

Turnuvanın provası niteliğindeki maçta, teknik direktör Vincenzo Montella'nın Kaan Ayhan-Çağlar Söyüncü stoper ikilisiyle sahaya çıkması bekleniyor. Beklerde ise Zeki ve Eren'e şans vermesi muhtemel. Milli takımda Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'nun kadrodan çıkarıldığı göz önüne alındığında, Montella'nın rotasyona gitmesi bekleniyor.

TARİH BOYUNCA 241 GALİBİYET:

Ay-yıldızlılar, tarihinde 620 karşılaşmaya çıkarken, 100. yılını kutlayan cumhuriyetle yaşıt milliler, 340'ı resmi, 280'i özel maçta biri hükmen olmak üzere toplam 241 galibiyet, 146 beraberlik ve 233 yenilgi yaşadı. Türkiye, bu müsabakalarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 847 gol atarken, kalesinde 885 gol gördü.