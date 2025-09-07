Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya için yeni sezon heyecanı dizi severlerin merak konusu.

Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in paylaştığı dizinin 2. sezon tarihi izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Dizi ilk sezonunda olduğu gibi Çarşamba akşamları ekrana gelmeye devam edeceği biliniyor ancak dizinin tam takvimi netleşmedi.

Beklenen Fragman Geldi

2. sezon yeni bölüm fragmanı yayınlanmasıyla izleyicilerde merak konusu uyandırdı. Dizi ikinci sezon anlatımında Eşref’in Rüyasına kavuştu mu? Merak konusu.

Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini üstlendiği ve Ethem Özışık ile Lokman Maral’ın senaryosunu yazdığı dizi, izleyicilerine sürükleyici bir hikâye sunmayı vaat ediyor.

Eşref Rüya 2. sezonuyla yakında Kanal D’de.