Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar sınırın da ilerleyen orman yangınına müdahale ederken şehit olan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüsü Muharrem Can'ın TUSAŞ'ta baş mühendis olarak görev sürdürdüğü, jet eğitim uçağı HÜRJET projesinde de çalıştığı öğrenildi.

Sayısız Operasyonlara Katıldı

Şehit Can'ın yakın arkadaşı Orhan Kızıltepe, "Şehidimiz Muharrem, benim 20 yıllık dostumdu. Ankara'da yalnız yaşıyordu ve bekardı. 15 yılı aşkın süredir AKUT'ta gönüllüydü. Sayısız operasyonlara katıldı. Depremden yangına ve sel felaketine kadar her türlü operasyonda görev aldı. Aynı zamanda baş mühendis olarak görev yapıyordu. Önemli projelerde görev alıyordu orada da. Kendisine yakıştıramadık maalesef" sözlerini kullanarak hüznünü dile getirdi.

Ölümü Kendisine Hiç Yakıştıramıyorum

Can’ın bu hayatta hep insanlara yardımcı olmak istediğini belirten Kızıltepe, "6 Şubat depreminde de birçok ilde yine farklı illerde enkazda çalışmalar yaptı. Maddi ve manevi yardımını esirgemezdi. Gerçekten çok kıymetliydi. Bu vatan milleti adına çok faydalı bir insandı. Çok büyük bir kayıp gerçekten. Ölümü kendisine hiç yakıştıramıyorum" dedi