Türk siyasetinin tanınmış isimlerinden, kamuoyu araştırmalarının öncüsü ve CHP eski milletvekili Bülent Hasan Tanla, 79 yaşında hayata veda etti.

Bülent Hasan Tanla Kimdir?

1946 yılında İstanbul’da doğan Bülent Hasan Tanla, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Akademik eğitiminin ardından Türkiye’de kamuoyu araştırmalarının öncülerinden biri olarak öne çıktı. Piar-Gallup Araştırma Şirketi’ni kurarak uzun yıllar boyunca siyaset ve toplum üzerine araştırmalar yürüttü.

Siyasetteki etkin rolüyle de bilinen Tanla, hem Başbakanlık hem de Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı görevlerinde bulundu. Özellikle CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın başdanışmanı olarak kritik dönemeçlerde partinin stratejilerinde etkin rol oynadı. 20. ve 22. Dönemlerde İstanbul milletvekili olarak parlamentoda görev yaptı.

Siyasi ve mesleki çalışmalarının yanı sıra sivil toplumda da aktif olan Tanla; Şişli Terakki Eğitim Vakfı, Türk-Yunan Dostluk Derneği ve Nazım Hikmet Kültür Vakfı’nda yöneticilik yaptı. Ayrıca Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu üyeliğinde bulundu. Evli ve bir çocuk babası olan Tanla, hem siyaset hem de araştırma dünyasında kalıcı bir iz bıraktı.

Bülent Hasan Tanla Nereye Defnedilecek

Türk siyasetinin deneyimli isimlerinden, CHP eski milletvekili ve kamuoyu araştırmacısı Bülent Hasan Tanla, 26 Eylül 2025’te hayatını kaybetti. Uzun süredir Alzheimer tedavisi gören Tanla’nın vefatı, siyaset ve akademi çevrelerinde derin üzüntü yarattı.

Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından yapılan açıklamada, “Onur Üyemiz Bülent Hasan Tanla’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

Tanla’nın cenazesi Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak namazın ardından Beykoz Mahmut Şevket Paşa Köyü Mezarlığı’na defnedilecek.