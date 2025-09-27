Howard Rubin zindan şeklinde tasarlanan ses geçirmez odada kurbanlarına cinsel ve fiziksel saldırı uyguladığı iddiası ile tutuklandı.

ABD finans dünyasının önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Howard Rubin'in başı kendisine yöneltilen suçlamalarla dertte. Zindan olarak tanımlanan bir odada ağına düşürdüğü kadınlara cinsel ve fiziksel saldırıda bulunduğu iddia edilen Howard Rubin tutuklandı. Howard Rubin'e ait olduğu iddia edilen Central Park yakınlarındaki lüks bir çatı katında, ses yalıtımlı ve kırmızıya boyalı bir odanın bulunduğunu, burada kadınların bağlandığını, dövüldüğünü ve elektrik şokuna maruz bırakıldığını belirtti.

Howard Rubin Kimdir?

Howard Rubin, uzun yıllar Wall Street’te üst düzey pozisyonlarda görev yapmış bir finans yöneticisi olarak biliniyor. Merrill Lynch, Bear Stearns ve ünlü yatırımcı George Soros’un şirketi Soros Fund Management gibi prestijli kurumlarda çalışan Rubin, kariyerinde önemli başarılar elde etmişti. Ancak son yıllarda adı, çok ciddi suçlamalarla gündeme geldi.

Yaklaşık otuz yıllık profesyonel geçmişi bulunan Rubin, yatırım sektöründe dikkat çeken bir figürdü. Kariyerinin büyük bölümünde milyarlarca dolarlık fonların yönetiminde rol aldı. Ancak 2009 ile 2019 yılları arasında yaşanan olaylar, onu finans kariyerinden çok, ceza davalarıyla anılan bir isim haline getirdi.