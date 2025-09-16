Bursa’nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1999-2001 yılları arasında Yenişehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Kaya hayatını kaybetti. Kozdere yolu üzerinde yaşanan kazada, Mehmet Kaya’nın içinde bulunduğu araç ile O.Y. yönetimindeki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle her iki araç da hurdaya dönerken, eski belediye başkanı olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada Yaralananlar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada ağır yaralanan Mehmet Kaya’nın eşi Kadriye Kaya ile diğer aracın sürücüsü O.Y., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili ekipler tarafından açıklama yapılması bekleniyor. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Mehmet Kaya Kimdir? Siyasi Ve Mesleki Hayatı

1950 yılında Bursa’nın Yenişehir ilçesinde doğan Mehmet Kaya, siyasi kariyerine Anavatan Partisi’nde ilçe başkanı olarak başladı. 1999 yılında Anavatan Partisi’nden Yenişehir Belediye Başkanı seçilerek bir dönem belediye başkanlığı yaptı. Evli ve üç çocuk babası olan Kaya, 1988’den 2008 yılına kadar müteahhitlik ve akaryakıt işletmeciliği alanlarında da faaliyet gösterdi.

Mehmet Kaya’nın Ölümü Bölgeyi Yasa Boğdu

Bursa Yenişehir’de meydana gelen bu elim kazanın ardından bölge halkı ve siyasi çevrelerde derin üzüntü hakim. Eski belediye başkanının hayatını kaybetmesi, Yenişehir kamuoyunda geniş yankı buldu. Kazanın kesin nedenleri ve sorumluluklarla ilgili soruşturma devam ediyor.