Ahmet Nihat Dirim ilkokulu ve ortaokul eğitimini Foça’da gördü. İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun başarıyla mezun oldu.

Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya bölümün de öğrenimini sürdürdü. Foça’ya yakın olmak için 1978-1979 öğrenim yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde devam etti ve 1982 senesinde mezun oldu.

1989 seçimlerinde CHP’den Belediye Başkanlığına aday oldu, seçimi kazandı. Foça Belediyesi’nde 1989-1999 yıllarında iki dönem Belediye Başkanlığı yaptı.

Derneği (SAD) ve Akdeniz Fokları Araştırma Grubu (AFAG) ile tüm Akdeniz bölgesi için önemli çalışmalar da yer aldı. Foça’yı tanıtmak için uluslararası konferanslar yapılmasına katkı sağladı.

1985 senesinde Ziraat Fakültesinde birlikte eğitim gördüğü Berrin Benzinkaya ile evlendi.

Bu evlilikten Kerem ve Yunus isimli iki oğulları oldu. İkinci evliliğinden Deniz isimli üçüncü oğlu doğdu. Yaşama veda ettiğinde Öngör hanım ile evliydi.

Dirim, 2001-2003 tarihleri CHP Foça ilçe başkanlığında yer aldı. Yıllardır tedavi gördüğü kanser hastalığı sebebiyle 63 yaşında hayatını kaybetti.