Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın oğlu Ahmet Akif, Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) Türkiye birincisi oldu.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran'da gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçları bugün "meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Sonuçlara göre, 352 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Bu öğrenciler arasında AKP Sosyal Politikalar Başkanı ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın oğlu Ahmet Akif de yer alıyor.

AHMET AKİF TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

Fatma Betül Sayan Kaya, oğlunun başarısını sosyal medya hesabından duyurdu. Kaya, "Oğlum Ahmet Akif, LGS’de Türkiye 1.’si oldu. Bu gurur verici sevinci bize yaşatan kıymetli oğluma çok teşekkür ediyorum. Bizler her daim ve her koşulda evlatlarımızın yanındayız. Tüm evlatlarımıza sağlıklı, huzurlu ve emeklerinin karşılığını aldıkları bir hayat diliyorum" şeklinde bir paylaşım yaptı.

SINAVA KATILIM ORANI YÜZDE 95

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2 Haziran'da iki oturum halinde yapılan sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okulda ve 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde ve 11 okulda gerçekleştirildi.

Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. İkinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru yöneltildi.

Bu yıl LGS merkezi sınavına başvuran 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin 992 bin 906'sı sınava katıldı ve katılım oranı yüzde 95,61 olarak gerçekleşti.

LGS yerleştirme kılavuzuna göre, bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 525 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu okulların toplam kontenjanı ise 203 bin 638 öğrenci olarak belirlendi. LGS kapsamında yapılacak lise tercih süreci de bugün itibarıyla başladı ve tercihler 17 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. LGS yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

352 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, sınavda tam puan alan öğrenci sayıları da belirlendi. Sınava katılan öğrencilerden 352'si tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Öğrencilerin yüzde 83,85'i yerel, yüzde 16,15'i ise merkezi yerleştirme sınav puanıyla kayıt yaptıracak. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak okul sayısı 2 bin 525, bu okulların kontenjanı ise 203 bin 638 olarak belirlendi.

Geçen yıl, LGS merkezi sınav sonuçlarına göre, 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan almıştı. Bu yıl ise 352 öğrenci aynı başarıyı gösterdi.

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