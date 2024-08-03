Ertuğrul Kürkçü’nün kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Ertuğrul Kürkçü kimdir? İşte detaylar…

ERTUĞRUL KÜRKÇÜ KİMDİR?

Sosyalist aktivist, yayıncı ve yazar Ertuğrul Kürkçü, 5 Mayıs 1948 tarihinde Bursa'da doğdu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 24. Dönem Bağımsız Mersin Milletvekili olarak tanınan Kürkçü, 68 kuşağının önemli isimlerinden biridir. 18 Ekim 1970'te Türkiye Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu (DEV – GENÇ) Genel Başkanlığı'na seçilen Kürkçü, Kızıldere olayından sağ kurtulan tek kişi olarak bilinir.

Kürkçü, sıkıyönetim döneminde yargılandı ve ölüm cezasına mahkum edildi, ancak 1974'te çıkarılan Genel Af Yasası ile cezası 30 yıla indirildi ve 14 yılını cezaevinde geçirdi. Cezaevindeyken Karl Marx'ın biyografisini Türkçeye çevirdi. 1986'da yapılan infaz yasası değişikliğiyle serbest bırakılan Kürkçü, cezaevinden sonra "Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi"nin yayın yönetmenliğini üstlendi.

Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin (ÖDP) kurucuları arasında yer alan Kürkçü, partideki ayrışmalardan sonra Sosyalist Emek Hareketi Parti Girişimi'nin Sosyalist Cumhuriyet Kolektifi (SCK) ve Sosyalist Demokrasi Kolektifi (SDK) ile birlikte 27-28 Mart 2010'da kurduğu Sosyalist Gelecek Parti Hareketi (SGPH)'nin eş-sözcüsü oldu. Şu anda, Sosyalist Yeniden Kuruluş (SYK) içinde yer alan Sosyalist Gelecek Parti Hareketi (SGPH), Toplumsal Özgürlük Platformu (TÖP), Sosyalist Parti ve Sosyalist Birlik Hareketi'nin oluşturduğu "birleşik sosyalist parti" oluşumunda bulunmaktadır.

Ertuğrul Kürkçü, 12 Haziran 2011 milletvekili genel seçimlerinde Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ile 13 sosyalist parti ve hareketin oluşturduğu Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku tarafından Mersin'den bağımsız aday olarak gösterildi. Geçerli oyların yaklaşık %9,70'ini alarak TBMM'ye 24. Dönem Mersin Milletvekili olarak seçildi. Büyükbabası Kadri Ahmet Kürkçü ise TBMM 1. Dönem Diyarbakır ve 2. Dönem Siverek milletvekillerindendi.

Ertuğrul Kürkçü, Halkların Demokratik Kongresi'nin (HDK) 15-16 Ekim 2011 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen kongresinin açılış konuşmasını yapmış ve HDK'nin Genel Meclis Divan üyeliğine getirilmiştir. TBMM'de BDP-Blok Grubunun İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi olarak görev yapmaktadır ve komisyonun alt komisyonlarında da BDP-Blok'u temsil etmektedir. Ayrıca, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Türkiye delegasyonunun tek üyesidir.

Milletvekili adaylığından önce, gazeteci-yazar olarak çalıştığı bianet.org ve BİA (Bağımsız İletişim Ağı) projelerinde görev aldı. 2002-2007 yılları arasında "Siyasi Gazete" dergisini çıkardıktan sonra, Sosyalist Gelecek Parti Hareketi'nin yayını olan "Ekmek & Özgürlük" dergisinin editörlüğünü üstlendi. Şu anda Sosyalist Yeniden Kuruluş (SYK)'nin yayın organı Siyaset Gazetesi'nde yazarlık yapmaktadır.

Kürkçü, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün yayımladığı "Savaş ve İnsan: Türkiye'de Silah Transferleri ve Savaş Yasaları İhlalleri" adlı kitabı Türkçeye çevirdiği için 14 Mart 1997'de 10 ay ertelemeli hapis cezasına mahkum edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Kürkçü'nün açtığı davada Türkiye'nin 2 bin 500 Euro tazminat ödemesine karar verdi.