Ersin Arıcı, televizyon ve tiyatro sahnelerinde gösterdiği başarılı performanslarla adından söz ettiren yetenekli bir oyuncudur. 1991 yılında Şanlıurfa'da doğan Arıcı, İstanbul'a yerleşerek oyunculuk kariyerine odaklanmış ve kısa sürede birçok önemli projede yer almıştır.

ERSİN ARICI KİMDİR?

Ersin Arıcı, Türk televizyon ve tiyatro dünyasında tanınan bir isimdir. Şanlıurfa doğumlu olan Arıcı, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde eğitimini sürdürmek için İstanbul'a yerleşmiştir. Oyunculuk kariyerine burada adım atan Arıcı, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde ve Deniz Erdem'den metod oyunculuk eğitimi alarak yeteneklerini geliştirmiştir. Ahmet Sami Özbudak ile Karakterin Monologu Atölyeleri'nde çalışarak performansını daha da güçlendirmiştir.

KARİYERİNDEKİ ÖNEMLİ PROJELER

Ersin Arıcı'nın televizyon dünyasındaki ilk dikkat çeken projeleri arasında “Yüz Yıllık Mühür”, “Sen Benimsin”, “Tabula Rosa”, “Hangimiz Sevmedik”, “Ufak Tefek Cinayetler” ve “İnsanlık Suçu” gibi diziler yer almaktadır. Tiyatro sahnesinde de önemli rollerde yer alan Arıcı, “Buyrun Cenaze Namazına”, “Kimseye Bir Şey Söylemeyeceğim”, “Entrika Kuntrika” ve Yılmaz Gruda’nın yazıp yönettiği “Çivi Kabare” gibi oyunlarda performans sergilemiştir.

Ersin Arıcı, şu anda Show TV'nin yeni dizisi “Keşke Hiç Büyümeseydik”te Kahveci Cevdet karakterini canlandırmaktadır. Bu rolüyle izleyicilerin beğenisini kazanan Arıcı, sanatsal kariyerindeki başarılarını ve adımlarını meraklılarıyla paylaşmaya devam etmektedir.

Başarılı oyunculuğu ve geniş yetenek yelpazesiyle dikkat çeken Ersin Arıcı, kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.