1967 yılında Darende’nin Hacıdevriş Mahallesi’nde doğmuştur.



1969 yılında Ankara’ya yerleşmişlerdir.

İlköğretim ve lise eğitimini TED Ankara Koleji’nde tamamladıktan sonra ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1990 yılında mezun olmuştur.

Amerika’da işletme masteri yapmıştır. Ayrıca TÜSİAD’a da üyedir.





Rönesans Holding’in patronudur. Çalışmaya 24 yaşında, Enka’da, şirketin Rusya operasyonlarında genç bir mühendis olarak başlamıştır.



1993’te çalışanlarından biri kendisi, birisi muhasebeci, birisi tercüman olmak üzere St. Petersburg’da evleri boyamak için kurduğu, 5 kişinin çalıştığı şirketi bugün Rusya’nın en büyük ikinci yabancı müteahhitlik şirketi haline geldi.



Kendisi de 45 yaşında, 18 yıllık iş hayatında yapıp ettiklerinden kazandığı 2 milyar dolarlık kişisel servetiyle Türkiye’nin en zengin 20 iş adamı arasına girdi.

Nasıl Zengin Oldu?

Erman Ilıcak, ilk büyük işini 1996 yılında, 10 milyon dolarlık devlet ihalesiyle aldı.

Uluslararası şirketlerin fabrikalarından Mega alışveriş merkezlerine kadar bütün işleri şirketine almayı başaran iş adamı, 12.yılın sonunda Rönesans İnşaat'ı dünyanın en büyük şirketleri arasında eklemeyi başardı.