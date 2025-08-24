Erdal Özyağcılar Kimdir?

Türk tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının yaşayan efsanelerinden biri olan Erdal Özyağcılar, 4 Ağustos 1948’de Bursa’nın İznik ilçesinde dünyaya geldi. Henüz lise yıllarında sahneye duyduğu ilgi, onun hayatının rotasını değiştirdi. İlk gençlik yıllarında hukuk okumaya yönelse de kısa sürede sanat tutkusunun ağır bastığını fark ederek konservatuvar yolunu seçti. Bugün 77 yaşında olan usta oyuncu, hâlâ sanatın merkezinde yer alıyor ve yeni projelerle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Eğitim Hayatı Ve Sanata Adım

Özyağcılar, Bursa Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kaydoldu. Ancak hukuk kariyeri ona göre değildi. İkinci sınıfta eğitimi bırakıp İstanbul Belediye Konservatuvarı’na geçiş yaptı. Burada aldığı tiyatro eğitimi, sahneye olan ilgisini profesyonel bir temele oturttu. Kısa sürede tiyatro çevrelerinin dikkatini çeken genç oyuncu, dönemin önde gelen tiyatrolarında kendine yer buldu.

Tiyatro Sahnesindeki Yolculuğu

Erdal Özyağcılar’ın tiyatro kariyerindeki ilk adımları Kenter Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu sahnelerinde atıldı. Bu iki büyük ekol, onun sanatçı kimliğini şekillendirmesinde önemli rol oynadı. 1970’lerin ortalarında, eşi Güzin Özyağcılar, Haşmet Zeybek ve Ertuğ Koruyan ile birlikte Gazete Tiyatrosu’nu kurdu. Burada hem oyunculuk hem de sahne yönetimi deneyimi kazandı.

1975’te İstanbul Şehir Tiyatroları’na katıldı ve uzun yıllar boyunca sayısız oyunda sahne aldı. “Keşanlı Ali Destanı”, “Fil Adam”, “Azizname” ve “Düşler Yolu” gibi yapımlarda sergilediği performans, tiyatro eleştirmenleri ve seyircilerden tam not aldı. 2008-2012 yılları arasında Devlet Tiyatroları Başrejisörlüğü görevini üstlendi.

Türk Sinemasının Unutulmaz Yüzlerinden

Erdal Özyağcılar, beyazperdeye 1966 yılında Atıf Yılmaz’ın “Ölüm Tarlası” filmi ile adım attı. 1970’ler ve 1980’ler Türk sinemasının altın yıllarında, pek çok klasik filmde rol aldı.

Kibar Feyzo (1978)

Çöpçüler Kralı (1977)

Sultan (1978)

Züğürt Ağa (1985)

Yılanların Öcü (1985)

gibi yapımlarda unutulmaz karakterlere hayat verdi. Bu filmler, Türk sinema tarihinin mihenk taşları arasında yer aldı. Özyağcılar, 1986’da Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü kazandı.

Televizyon Dizilerindeki Unutulmaz Performansları

Televizyon dünyasında Erdal Özyağcılar’ın en büyük çıkışı, 1989’da başlayan ve 8 yıl süren Bizimkiler dizisindeki “Şükrü Başaran” karakteri oldu. Bu rol, onu milyonlarca seyircinin gönlünde taht kuran bir isim hâline getirdi.

1990’ların sonunda Şehnaz Tango ile ekranda fırtına estirdi. 2000’li yıllarda ise Yabancı Damat dizisiyle Türkiye’de olduğu kadar Yunanistan’da da büyük popülerlik kazandı. Elveda Rumeli dizisindeki Hüsnü karakteriyle Balkan coğrafyasının hikâyesini ekrana taşıdı. Daha sonra Karadağlar, Gülümse Yeter, Yasak Elma, Şahsiyet ve Balkan Ninnisi gibi yapımlarda rol aldı.

Mor Işıklar Dizisi: Hayati Karakteriyle Dönüş

2025 yılı itibarıyla Erdal Özyağcılar, Mor Işıklar dizisinde “Hayati” karakteriyle yeniden ekranlara döndü. Tecrübeli oyuncu, hayatın zorluklarıyla mücadele eden, ailesine bağlı ve toplumsal değerleri temsil eden bir karakterle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Mor Işıklar dizisindeki rolü, onun hâlâ sahnede dimdik duran bir sanatçı olduğunu kanıtlıyor.

Son Dönem Projeleri

Usta sanatçı, son yıllarda hem sinemada hem televizyon dizilerinde aktif şekilde rol aldı:

Mucize 2: Aşk (2019)

Aile Arasında (2017)

Benim Güzel Ailem (2023)

Şahsiyet (2023)

Gaddar (2024)

Holding (2024)

Ben ve Babam (2024)

Gönül Dağı (2025, yeni sezon kadrosu)

Seslendirme Sanatındaki Ustalığı

Sadece oyunculuk değil, seslendirme de Erdal Özyağcılar’ın sanat kariyerinde önemli bir yer tutar. 60’ın üzerinde yapımda seslendirme yaptı. Güçlü, tok ve etkileyici sesiyle Türk sinemasının ve televizyonunun unutulmaz karakterlerine hayat verdi.

Özel Hayatı

Erdal Özyağcılar, 1972 yılında oyuncu Güzin Özyağcılar ile evlendi. Bu evlilik Türk sanat dünyasının en uzun soluklu birlikteliklerinden biri oldu. Çiftin Zeynep adında bir kızları bulunuyor. 2010 yılında yayınlanan Karadağlar dizisinde ailecek kamera karşısına geçerek sanat ve aile bağlarını aynı projede birleştirdiler.

50 yılı aşan sanat yolculuğu

Doğum tarihi: 4 Ağustos 1948

Doğum yeri: Bursa, İznik

Yaşı: 77 (2025 itibarıyla)

Mesleği: Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı

Ödülleri: 1986 Antalya Altın Portakal En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Özel hayatı: 1972’den beri Güzin Özyağcılar ile evli, bir çocuk babası

Neden Hâlâ Gündemde?

Erdal Özyağcılar, Türk sanat dünyasında yalnızca bir oyuncu değil, aynı zamanda bir kültür taşıyıcısı. Yarım asrı aşan kariyerinde hem sahne sanatları hem sinema hem de televizyon dizileriyle iz bıraktı. Bugün 77 yaşında olmasına rağmen, hem yeni projelerde yer alıyor hem de sanatını genç nesillere aktarmaya devam ediyor.

Erdal Özyağcılar, tiyatro sahnelerinden beyazperdeye, televizyon dizilerinden seslendirme sanatına kadar uzanan çok yönlü kariyeriyle Türk sanat dünyasının efsane isimlerinden biri oldu. “Şükrü Başaran” (Bizimkiler), “Hüsnü” (Elveda Rumeli) ve “Hayati” (Mor Işıklar) gibi unutulmaz karakterlerle gönüllerde taht kurdu.

Eşi Güzin Özyağcılar ile yarım asrı aşan evliliği, aile yaşantısındaki istikrarı ve sahneye duyduğu bitmeyen tutku, onu yalnızca başarılı bir sanatçı değil, aynı zamanda örnek bir insan hâline getirdi. 2025 yılında Mor Işıklar dizisinde yeniden ekranlara dönen Özyağcılar, sanatın yaşı olmadığını bir kez daha kanıtlıyor.