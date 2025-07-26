Erdal Beşikçioğlu Kimdir?

Erdal Beşikçioğlu, 5 Ocak 1970 tarihinde Ankara’da doğdu. Annesi Arnavut, babası ise Laz kökenlidir. Çocukluk ve gençlik yılları Ankara, İzmir ve Kayseri gibi farklı şehirlerde geçti. Beşikçioğlu, Türk futbolunun simge isimlerinden İlhan Cavcav’ın da yeğenidir.

2025 itibarıyla 55 yaşında olan sanatçı, çok yönlü kariyeriyle sadece Türkiye’de değil, uluslararası platformlarda da dikkat çeken bir isimdir.

Tiyatrodan Kamera Önüne: Eğitim ve Sanat Yolculuğu

1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda oyunculuk eğitimine başlayan Beşikçioğlu, henüz öğrenciyken İngiliz tiyatro yönetmeni William Gaskill’in atölyelerinde sahne pratiği kazandı.

1993 yılında mezun olduktan sonra Devlet Tiyatroları’nda göreve başladı, ardından Diyarbakır Devlet Tiyatrosu müdür vekilliği yaptı.

Devlet görevinden 2015 yılında emekli olan sanatçı, tiyatroya özel sektörde devam ederek Tatbikat Sahnesi'ni Ankara ve İstanbul'da kurdu.

Eşi Kimdir? Özel Hayatı

Erdal Beşikçioğlu, uzun yıllardır birlikte olduğu Elvin Beşikçioğlu ile evlidir. Çiftin bir kız çocukları, Pelin Su Beşikçioğlu, bulunmaktadır. Ailesini kamuoyunun ilgisinden uzak tutmayı tercih eden sanatçı, özel hayatında da sade bir profil çizmektedir.

Dizi ve Film Kariyeri

Erdal Beşikçioğlu’nun televizyon kariyerinde zirve noktası, hiç kuşkusuz "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" dizisinde canlandırdığı başkomiser Behzat karakteri oldu. 2010 yılında başlayan ve çeşitli sezonlarla 2024’e kadar süren bu dizi, sanatçının adını geniş kitlelere taşıdı.

Öne çıkan bazı projeleri:

Behzat Ç. (2010–2024)

Köprü (2006–2008)

Barda (2006)

Hayat Var (2008)

Bal (2010)

Çiçero (2019)

Bergen (2022) – Halis Serbest karakteriyle

46 Yok Olan (2016)

Kağıt Ev, Adı Efsane, Kapı, Hamlet, Eve Giden Yol 1914

Sahnelediği Tiyatro Oyunları

Beşikçioğlu’nun tiyatro geçmişi, oyunculuğunun temel taşı olarak öne çıkıyor. Sadece oyuncu değil, aynı zamanda yönetmen olarak da sahnede önemli işlere imza attı.

Bazı dikkat çeken oyunları:

Bir Delinin Hatıra Defteri

Fahrenheit 451

Woyzeck Masalı

Tüy Kalemler

Hayvan Çiftliği

Cehennem, Mezarsız Ölüler, Gidion’un Düğümü

Aldığı Ödüller

Sanattaki başarısı sayısız ödülle tescillendi. İşte bazıları:

2011 – Antalya Altın Portakal En İyi Erkek Oyuncu

2012 – Antalya Televizyon Ödülleri (Behzat Ç.)

2017 – Yılın Oyuncusu (Tüy Kalemler)

2009 – Baykal Saran Tiyatro Ödülü

2007 – En İyi Dizi Oyuncusu (Köprü)