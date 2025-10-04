Ülke genelinde havaların soğumaya başlamasıyla birlikte Meteoroloji’den fırtına uyarısı geldi.

Gündüz saatlerinde 24 dereceyi bulan sıcaklıkların akşamları 14 dereceye kadar düşmesi, yalnızca günlük yaşamı değil, elektronik cihazları ve pilleri de doğrudan etkiliyor.

Uzmanlara göre bu ani değişimler pil performansını düşürürken, olası enerji kesintisi riskini de artırıyor. Bu nedenle vatandaşlara “pil stoklayın” çağrısı yapıldı.

Bu Riske Dikkat Edin

Uzmanlara göre gündüz ve gece arasındaki 10 dereceyi aşan sıcaklık farkı, pillerin ömrünü ciddi şekilde kısaltıyor.

Güneş altında bırakılan telefonlar ve taşınabilir cihazlar aşırı ısınırken, gece nemli ortamda kalan cihazlarda kimyasal bozulma riski artıyor.

Hazırlıklı Olun

Birçok bölgede mevsim geçişleriyle birlikte ani sağanak yağışlar ve rüzgarlar da bekleniyor.

Bu durum, elektrik şebekesinde dalgalanmalara ve kısa süreli kesintilere yol açabiliyor.

Elektrik mühendisleri, özellikle büyük şehirlerde yüksek tüketim dalgalanan hava ilişkisine dikkat çekiyor.

Kesinti anında modem, yönlendirici, bilgisayar, telefon ve küçük ev aletlerinin çalışabilmesi için yedek enerji kaynakları kritik önem taşıyor.

Uzmanlar, evde mutlaka yedek pil, powerbank ve el feneri bulundurulması gerektiğini vurguladı.