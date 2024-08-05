Dünyanın en uzun nehirleri listesi, 1.000 kilometreden uzun olan nehir sistemlerini içermektedir. Ancak, nehir uzunluğu kavramı genellikle karmaşık ve tartışmalıdır. Kaynaklardan gelen bilgiler arasında farklılıklar olabilmekte; küçük farklar durumunda ortalama değerler, büyük farklarda ise kaynaklara özgü değerler parantez içinde belirtilmektedir.

Dünyanın en uzun nehri Amazon’dur. Türkiye’de ise en uzun nehir Kızılırmak nehridir.

Nehirlerin uzunlukları genellikle kesin olarak belirlenemez, çünkü uzunluk nehrin kaynağından ağzına kadar ölçülen mesafeyi ifade eder. Ancak, kaynağın ve ağzın belirlenmesi konusundaki farklı görüşler, uzunluk ölçümlerinde belirsizliklere yol açmaktadır. Bu nedenle, nehir uzunlukları genellikle yaklaşık değerler olarak kabul edilir.

Bir nehrin "gerçek kaynağı," nehrin ağzından en uzak noktadaki kaynak olarak tanımlanır. Bu kaynak, nehrin ana akıntısı değil, bir yan akıntısında bulunabilir. Örneğin, Mississippi Nehri'nin kaynağı olarak genellikle Minnesota'daki Itasca Gölü gösterilse de, gerçek kaynak Montana'daki Jefferson Nehri'nin ana kaynağıdır. Jefferson Nehri, Missouri Nehri'ne katılarak Mississippi'ye bağlanır ve bu şekilde Mississippi Nehri'nin uzunluğu, Mississippi-Missouri-Jefferson hattı olarak hesaplanır.

Tarım arazilerinde bulunan nehirlerin gerçek kaynaklarını tespit etmek zor olabilir. Bu durumlarda, yan kanallardan toplanan suların birleşmesiyle nehrin ana akarsuyu ortaya çıkar. Bu birleşen sular, mevsimlik değişikliklere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Nehirlerin ağzını tanımlamak da zorlu olabilir. Örneğin, Rio de la Plata veya Saint Lawrence Nehri gibi bazı nehirler, büyük haliçler oluşturur ve bu haliçler nehrin ağzının kesin olarak belirlenmesini zorlaştırır. Okavango Nehri, Humboldt Nehri, Bear Nehri ve Kern Nehri gibi bazı nehirler ise ilerledikçe su hacimlerini kaybedebilir ve suyun kaybolduğu yer mevsimlere bağlı olarak değişebilir.

Nehir uzunluklarını haritalardan belirlemek de genellikle zordur. Uydu fotoğrafları ve yüksek mikyaslı haritalar, detaylı ölçümler için önemlidir, ancak bu haritalar genellikle sınırlı erişime sahiptir. Uzunluk ölçümünde, nehrin ortası mı yoksa kenarları mı dikkate alınacağı, göller içinden geçişler ve mevsimlik değişiklikler gibi faktörler zorluk yaratabilir. Ayrıca, doğal ve insan kaynaklı değişiklikler nehir uzunluklarını etkileyebilir; örneğin, Mississippi Nehri üzerinde yapılan düzenlemeler sonucu uzunluk 218 kilometre azaltılmıştır.

Bu zorluklar, nehir uzunluklarının kesin ölçümünü zorlaştırmakta ancak imkânsız kılmamaktadır. Bununla birlikte, farklı nehirler arasında uzunluk karşılaştırmalarında değişken doğruluk payları nedeniyle zorluklar devam etmektedir.