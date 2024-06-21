Son günlerde TV 100 ekranlarında yayınlanan "VAR Odası" programında yaşanan tartışmayla gündeme gelen Emre Bol, futbol yorumculuğundaki aktif rolü ve çarpıcı açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Peki, Emre Bol kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Emre Bol'un hayatı ve biyografisi hakkında detaylı bilgiler.

EMRE BOL KİMDİR?

Emre Bol, 1975 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Rizeli olan Emre Bol, medya kariyerine Türkiye Gazetesi'nde spor editörü olarak başladı. Burada muhabirlik ve yazarlık görevlerinde bulunan Bol, spor dünyasında kendine sağlam bir yer edindi.

KARİYER YOLCULUĞU

2009 yılında Fotomaç gazetesine transfer olan Emre Bol, burada spor yazarlığı yaparak geniş bir okuyucu kitlesine ulaştı. 2014-2019 yılları arasında A Spor kanalında yorumculuk yaptı ve futbol analizleriyle tanındı. 2019-2021 yılları arasında ise TV100'de yayınlanan "VAR Odası" programında futbol gündemini değerlendirdi.

VAR ODASI VE BARDAKLI KAVGA

TV100'de yayınlanan "VAR Odası" programında, Emre Bol ile futbol yorumcusu Oğuz Altay arasında yaşanan "2010-11 sezonu şampiyonu kim?" sorusu üzerine tartışma, gündeme damgasını vurdu. Oğuz Altay'ın, "Kamu vicdanında o sezonun şampiyonu Trabzonspor'dur. Bileğinin hakkıyla şampiyon olmuştur. Hırsızsınız" sözleri üzerine canlı yayında bardaklar havada uçuştu. Bu olay, Emre Bol'un geniş bir kesim tarafından araştırılmasına neden oldu.

ÖZEL HAYATI

Emre Bol, evli ve bir çocuk babasıdır. Fenerbahçe taraftarı olan Bol, aynı zamanda hayvansever kimliğiyle de tanınmaktadır. Daha önce program esnasında kalp krizi geçiren ve bir süre yoğun bakımda kalan Bol, sağlık durumu düzeldikten sonra tekrar ekranlara dönmüştür.

EMRE BOL'UN YAŞI VE MEMLEKETİ

Emre Bol, 2024 yılı itibarıyla 49 yaşındadır. İstanbul'da doğmuş ve aslen Rizelidir. Uzun yıllardır medya dünyasında aktif olan Bol, spor yorumculuğu kariyerine başarılı bir şekilde devam etmektedir.