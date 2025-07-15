Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri doğrultusunda, SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklilerine yüzde 16,67 oranında zam uygulanacak. Aynı kapsamda Emekli Sandığı (4C) mensubu memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 15,57 oranında artış yansıtılacak.

Zam düzenlemesiyle birlikte en düşük emekli aylığı da yeniden belirlendi. Önceki dönemde 14.469 TL olan en düşük maaş, yüzde 16,67 artışla birlikte 16.881 TL’ye yükseltildi. Bu düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilerek Resmî Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Emeklilere yapılan artışlar kök maaş baz alınarak hesaplanıyor. Vatandaşlar, e-Devlet sistemi üzerinde yer alan “Emekli Aylık Bilgisi” ekranından kendi kök maaşlarını görüntüleyebilir ve zam sonrası net maaşlarını öğrenebilir. Kök maaş, herhangi bir ek ödeme ya da taban maaş sınırı olmadan, yalnızca prim günü ve kazançlara göre belirlenen temel maaştır.

Örneğin, kök maaşı 15.000 TL olan bir emeklinin maaşı yüzde 16,67 zamla birlikte 17.500 TL’ye çıkarken, kök maaşı 13.000 TL olan bir emekli ise Temmuz itibarıyla yaklaşık 15.167 TL alacak. Ancak maaşı kök tutarın altında kalanlar, en düşük aylık olan 16.881 TL’yi alacak.

SGK, emekli maaşı ödemelerini tahsis numarasının son hanesine göre planladı. Hem 4A (SSK) hem de 4B (Bağ-Kur) emeklileri için ödemeler kademeli olarak yapılacak.

SSK (4A) Emeklileri İçin Ödeme Günleri:

Tahsis numarası sonu 9: 17 Temmuz

Tahsis numarası sonu 7: 18 Temmuz

Tahsis numarası sonu 5: 19 Temmuz

Tahsis numarası sonu 3: 20 Temmuz

Tahsis numarası sonu 1: 21 Temmuz

Tahsis numarası sonu 8: 22 Temmuz

Tahsis numarası sonu 6: 23 Temmuz

Tahsis numarası sonu 4: 24 Temmuz

Tahsis numarası sonu 2: 25 Temmuz

Tahsis numarası sonu 0: 26 Temmuz

Bağ-Kur (4B) Emeklileri İçin Ödeme Günleri:

Tahsis numarası sonu 9, 7, 5: 25 Temmuz

Tahsis numarası sonu 3, 1: 26 Temmuz

Tahsis numarası sonu 8, 6, 4: 27 Temmuz

Tahsis numarası sonu 2, 0: 28 Temmuz

Maaşınızı Kontrol Etmeyi Unutmayın

Tüm emekliler, e-Devlet sisteminden kendi bilgilerine erişerek zamlı maaşlarını öğrenebilir. Özellikle kök maaşı düşük olan emekliler, maaş artışının taban maaşa ulaşması nedeniyle değişiklikleri yakından takip etmeli.

Hatırlatma: Temmuz ayı zamlı maaş ödemeleri, belirlenen takvime göre tek seferlik değil, her ay bu yeni oranlar üzerinden ödenmeye devam edecek.