Oturum kartı ile pasaport göstermeden Schengen ülkelerine girebiliyor. Türklerin en çok tercih ettiği yerlerden birisi de Varna. 2+1 dairelerin kirası 400 euro’dan başlıyor.

Yüzlerce Emekli Başvurdu

Son bir yıl içinde Türkiye’de yüzlerce emekli Bulgaristan’dan oturum izni aldı. Yüzlercesi de Avrupa kapısı olarak gördükleri Bulgaristan’a yerleşmek için yasal işlemlere başladı. Türk emeklilere Bulgaristan kapısı açan uygulama ise 2024 yılının son aylarında başladı. Bulgar yetkililerin aradığı kriterler, en az 500 euro emekli maaşınızın ve bankada en az 6 bin euro civarı nakdinizin olması. Eğer bu şartlara sahipseniz öncelikle D vizesi alıp Bulgaristan’a girmeniz, orada banka hesabı açmanız, maaşınızı ve nakdinizi bu bankaya transfer etmeniz ve ev kiralamanız gerekiyor. Ardından oturum izni başvurusu yapıyorsunuz. Başvurunuz onaylanırsa 1 yıllık bir oturum izniniz oluyor. 5 yıl sonra ise kalıcı oturum alma hakkına kavuşuyorsunuz. Bu hukuki sürecin detayları konusunda emeklilere danışmanlık yapan firmalar da var. O firmalardan biri de son 1 yıl içinde 100’ün üzerinde emekliye Bulgaristan’da oturum izni alma konusunda danışmanlık yapan Bıçak Hukuk firması. Firmadan Av. Vahdet Talha Bıçak, uygulamanın hukuki temelini şöyle özetliyor: “Emeklilere D vizesinin yasal dayanağı, Bulgaristan Yabancılar Yasası. Bu yasa, emeklilerin Bulgaristan’da oturum izni alabileceklerine dair genel çerçeveyi sunuyor, fakat Türklerin bu vizeye ve oturum iznine hak kazanması yasalarla netleştirilmiş değil, konsolosluk ve Bulgaristan’ın göçmenlik müdürlüğünün uygulamalarıyla şekilleniyor. Uygulamalar Türkler için daha çok 2024’ün son aylarında başladı.”

Ev Kiralamanız Gerekli

Avukat Talha Bıçak aranan şartlar ve süreç hakkında şu bilgileri paylaştı: “Schengen vizesi olmayan bir emekliyseniz, önce konsolosluktan Bulgaristan’a girmek için D vizesi almanız gerekiyor. Schengen vizeniz varsa bu adımdan muaf oluyorsunuz.

Bulgaristan’da Nasıl Yaşarsın?

Geçerli bir pasaport, adli sicil kaydı, SGK’dan alınmış, düzenli emekli maaşını gösteren bir emeklilik belgesi, ki emekli maaşınızın minimum 500 euro olması gerekiyor ve banka hesabınızda yaklaşık 6 bin euro’dan başlayan bir meblağ, D vizesini almanız için aranan en önemli şartlar arasında. Ardından ortalama, 2-3 aylık bir süre için verilen vizenizi alıp Bulgaristan’a giriyorsunuz. Burada bir banka hesabı açmanız ve yine en az 6 bin euro’nuzu buraya yatırmanız gerekiyor. Aynı zamanda, Bulgaristan’da kayıtlı bir adresiniz de olmalı. Bunun için de ya bir yer satın almalısınız ya da kiralamalısınız. Kısaca tapu ya da kira sözleşmesi şart. Adım adım bu eksikleri tamamladıktan sonra, oturum izni için başvurabilirsiniz. Yaklaşık 2 ayda oturum izni alınıyor, bu sürede D vizenizle Bulgaristan’da yaşamanız mümkün.”