Bu haklar kapsamında, belirli şartları taşıyan kişiler, aynı anda üç farklı kaynaktan maaş alabilme imkânına sahip oluyor. Emekli maaşı alanlar için büyük avantaj sağlayan bu durum, sosyal güvenlik sistemindeki karmaşık düzenlemeler nedeniyle geniş kitlelere ulaşamıyor.

SGK mevzuatı, farklı sosyal güvenlik kurumlarından maaş alınmasına olanak tanıyor. Örneğin, SSK’dan emekli olan bir kişi, eşinin Bağ-Kur’dan aldığı dul aylığı ve babasının Emekli Sandığı’ndan aldığı yetim aylığını aynı anda alabiliyor. Üç ayrı kurumdan gelen bu maaşların birbirini engellemediği belirtilirken, SGK başvuruları ayrı ayrı değerlendiriyor.

Dul Kadınlara Özel Oranlar ve Koşullar

Eşini kaybeden kadınlar, SGK’ya başvurarak dul aylığı alabiliyor. Dul maaşında kadının çalışma durumu ve başka bir gelirinin olup olmaması önemli kriterler arasında bulunuyor. Çalışmayan ve gelir elde etmeyen kadınlar, %75 oranında dul aylığı alabilirken, çalışan veya kendi emekli maaşı olan kadınların bu oranı genellikle %50 seviyesinde kalıyor. Kendi emeklilik hakkı bulunan kadınlar ise bu maaşları birlikte alabilme hakkına sahip.

Yetim Maaşında Evlenmemiş Kız Çocuklarına Süresiz Hak

Evlenmemiş ve sigortalı olarak çalışmayan kız çocukları, anne veya babalarının vefatı halinde yetim maaşı alabiliyor. Bu hak, kız çocukları için yaş sınırı olmaksızın devam ediyor. Ancak erkek çocuklar için yetim maaşı yalnızca eğitim süresince ve 25 yaşına kadar geçerli oluyor. Bu durum, SGK mevzuatında uzun yıllardır uygulanan bir ayrıcalık olarak dikkat çekiyor.

Düşük Primle Maaş Alma İmkanı

Emeklilik şartlarını yerine getiremeyen ancak en az 900 gün prim ödemiş vatandaşlar da dul ve yetim maaşı hakkına sahip olabiliyor. Eş veya ebeveyn vefatı halinde SGK’ya başvuran kişiler, kurumun yaptığı gelir, çalışma durumu ve medeni hal değerlendirmeleri sonucunda maaş almaya hak kazanabiliyor. Bu sayede, düşük prim ödemiş olsa bile birden fazla maaş alma şansı doğabiliyor.

SGK’dan Başvuru ve Bilgilendirme Çağrısı

Uzmanlar, bu haklardan yararlanmak isteyen vatandaşların SGK’ya gerekli belgelerle başvurmaları gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, sosyal güvenlik sisteminin karmaşıklığı nedeniyle mevzuatın doğru okunmasının ve hakların eksiksiz takip edilmesinin önemine dikkat çekiliyor.