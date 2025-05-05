SGK Uzmanı Özgür Erdursun, açıklanan enflasyon verileri sonrası Temmuz ayında memur ve emeklilere yapılacak zam oranlarını değerlendirdi. Zamlı maaş tabloları ilk kez bu kadar net ortaya kondu.

Temmuz ayında memur ve emeklilere yapılacak maaş zammı netleşmeye başladı. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, beklenen zam oranlarını ve yeni maaş tutarlarını paylaştı. Erdursun, emekli ve memur maaşlarına ilişkin detaylı hesaplamalar yaptı.

EMEKLİLERİN ZAMLI MAAŞLARI

En düşük emekli maaşının 14.469 TL olduğunu belirten Erdursun, bu tutarın Temmuz zammıyla birlikte 17.000–17.250 TL bandına yükseleceğini öngördü. Örnekli hesaplamalara göre:

15.000 TL maaş alan emekli → Yaklaşık 17.700 TL

20.000 TL maaş alan emekli → 23.600 TL

25.000 TL maaş alan emekli → 29.500 TL

35.000 TL maaş alan emekli → 41.300 TL

50.000 TL maaş alan emekli → 59.000 TL

Erdursun, genel zam oranının yaklaşık yüzde 18 civarında olacağını ve bu oran üzerinden tüm emeklilerin kendi maaşlarını hesaplayabileceğini belirtti.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 16 ZAM

Memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranının ise yaklaşık yüzde 16 civarında olacağı tahmin ediliyor. Erdursun'un verdiği örnek hesaplamalara göre:

20.000 TL maaş alan memur emeklisi → 23.200 TL

30.000 TL maaş alan → 34.800 TL

40.000 TL maaş alan → 46.400 TL

50.000 TL maaş alan → 58.000 TL

MESLEKLERE GÖRE YENİ MAAŞLAR

Memur maaşlarındaki artışla birlikte, çeşitli meslek gruplarının Temmuz sonrası tahmini maaşları da belli oldu:

En düşük memur maaşı: 50.578 TL (Ocak 2025: 43.600 TL)

Öğretmen maaşı: 54.520 TL (Ocak 2025: 47.000 TL)

Polis maaşı: 65.000 TL (Ocak 2025: 56.000 TL)

Hemşire maaşı: 61.500 TL (Ocak 2025: 53.000 TL)

GÖZLER 3 TEMMUZ’DA

Maaşlara yapılacak net zam oranı, 3 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak enflasyon verileriyle kesinleşecek. Şimdilik yapılan tahminler, Temmuz ayında milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarında kayda değer bir artış yaşanacağını gösteriyor.