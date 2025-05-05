Yozgat Belediyesi’nin Mayıs ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, kent genelinde uygulanacak su tarifelerine ilişkin önemli bir karar alınmıştı.

Görüşmelerin ardından, meskenlerde kullanılan su fiyatlarına kademeli olarak zam yapılmasını içeren teklif, meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Zam kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Belediye, yeni bir açıklama yaptı.

Yozgat Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, zam kararının uygulanmasının ertelendiği bildirildi.

Açıklamada, “Kentimizde uygulanacak yeni su fiyat tarifesi, 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan Mayıs ayı 2. oturumunda yeniden ele alınacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Alınan erteleme kararıyla birlikte, su zammının yürürlüğe girip girmeyeceği ya da güncellenip güncellenmeyeceği, yapılacak ikinci oturumun ardından netlik kazanacak.