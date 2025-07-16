Elazığ ile Yozgat arası kara yolu ile yaklaşık 406 kilometredir. Bu mesafe, tercih edilen güzergâha ve trafik durumuna göre küçük değişiklikler gösterebilir.

Yolculuk Ne Kadar Sürüyor?

Elazığ'dan Yozgat'a özel arabayla ortalama yolculuk 5 saat 30 dakika sürmektedir. Toplu taşıma ile seyahat etmek isteyenler için otobüs yolculuğu ise genellikle 6 ila 7 saat arasında değişiyor.

Tercih Edilen Güzergah

En sık kullanılan rota, Elazığ’dan çıkıp Malatya, Sivas üzerinden Yozgat’a ulaşımı sağlayan güzergâhtır. Bu yol hem ulaşım kolaylığı hem de yol durumu açısından sürücüler tarafından sıkça tercih edilmektedir.

Yolculuk Öncesinde Bu Uyarılara Dikkat!

Yola çıkmadan önce hava durumu ve yol çalışmalarına dair güncel bilgileri kontrol etmek, sürüş güvenliği açısından önem taşıyor. Özellikle kış aylarında Sivas güzergâhında yoğun kar yağışları görülebileceği için hazırlıklı olunması tavsiye ediliyor.