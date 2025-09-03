Başrollerinde Demet Evgar ve Buğra Gürson’un yer aldığı dizi geçtiğimiz günlerde üçüncü sezon çekimlerine başladı.

Sezon Finalinde Ne Oldu?

Uzun süreçlerden geçerek uzman doktor olan Bahar, daha ilk gününde hayatının en zorlu vakalarından biriyle karşı karşıya kalır.

Ancak ameliyat sırasında gerçeklesen beklenmedik olaylar onun için durumu daha da zorlaştırır.

Öte yandan Evren Peran’daki son ameliyatını başarıyla tamamlamıştır.

Onu da zorlu bir karar bekler: Amerika’ya gitme kararından vazgeçecek midir? Bu sırada hastane koridorlarında yeni bir gelişme olur: Amerika’da düzenlenecek prestijli bir tıp kongresi için adaylar belirlenmektedir.

Kimlerin gideceği yavaş yavaş netleşirken ekibin başında gidecek Timur’un uçak korkusu Rengin’in elini kolunu bağlar.

Hiç beklenmedik bir anda Tolga’nın Çağla’ya yaptığı hamle hastanede büyük şaşkınlık yaratırken Gülçiçek ve Reha’nın düğün hazırlıkları ise sona yaklaşır.

Nikah günü yaşananlarsa, herkesin hayatını sonsuza dek değiştirecektir.

Oyuncu Kadrosu

Bahar’ın güçlü kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Esra Ruşan, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, İrem Kahyaoğlu ve Hatice Aslan gibi sevilen isimler yer almaya devam ediyor.

Çekim Tarihi

Dizinin çekimleri başladı ama henüz yayın tarihi netlik kazanmadı.

Yeni Sezon Oyunlar

Yeni sezonda oyuncu kadrosuna Mert Turak ve Hayal Köseoğlu da katılacağı dizinin 3. sezon hazırlıklarını tamamlandı ve sete çıkıldı.